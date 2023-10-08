إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب حاليًا مجازر بشتى أنواعها في قطاع غزة، ويستهدف عائلات بأكملها، مطالبًا العالم بالتدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة.
قال بصل في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الأحد ـ إننا نعيش أجواء حرب في غزة مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف الأبراج السكنية والمنازل والسيارات، مضيفًا أن الاحتلال لا يفرق بين مقاوم أو مواطن أو دفاع مدني أو فرق طبية الجميع سواء لديه ويستهدف كل شىء متحرك.
أضاف أن الطواقم الدفاع المدني تعاني عجزا كبيرا وامكانياتها متواضعة وتتعامل مع الأحداث وفق المتاح لديها ، موضحًا أن الدفاع المدني بحاجة إلى معدات ورافعات لانتشال جثث الشهداء من تحت الانقاض في قطاع غزة.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
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