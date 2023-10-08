الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البيئة تبدأ أعمال تشجير منطقة شق الثعبان بالقاهرة

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء بأعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة ،وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وفى إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

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زراعة 4400 شجرة 

وأوضحت فؤاد، أن المشروع يهدف إلى زراعة ٤٤٠٠ شجرة بمنطقة شق الثعبان ، والذى سيساهم بدوره فى امتصاص ٧ أطنان يوميًا من ثاني اكسيد الكربون، وبمعدل ٢،٧ مليون طن سنويا وجارٍ استكمال الاعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة. 

100 مليون شجرة 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه الجهود بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتى شاركت الوزارة فى العام الأول منها بزراعة حوالى 1,3 مليون شجرة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها والتى ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالى 500 ألف شجرة، كل هذه الجهود تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة  على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعى البيئي.

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