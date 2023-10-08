الضرائب: لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية مشيرا إلي الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة .

وشدد "الضباعني" على أنه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وأبدى استعداد مصلحة الضرائب المصرية على بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد الضريبي علي التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن المراكز الضريبية تعمل على قدم و ساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي و مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب المصرية لديها فاحصين أكفاء مدربين على أعلى مستوى للقيام بأعمال الفحص المميكن.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية لجنة الجمارك والضرائب ، وتم فيها تناول " كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الناتجة عن ميكنة الإجراءات الضريبية ،وتوضيح الحلول المناسبة لها " ، بحضور كل من الدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الفتاح رئيس مأمورية الإستثمار ، وصلاح محمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة ، ،وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية و المهندس أندرية كمال مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك و الضرائب و حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك و الضرائب ، وعدد كبير من أعضاء الغرفة .

وأوضح رئيس الضرائب أن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة ، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه .

وأضاف "الدكتور فايز الضباعني" أن منظومة الأجور والمرتبات ( البيرول ) من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية و أن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه وأنها وضعت لحوكمة المرتبات ،وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات ،والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات .

وأكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية على توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب و الجمارك ، و الربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية ( نافذة ) التي ترصد الصادرات ،والواردات لحظيا أيضا الأمر الذي يساعد علي مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي و تعظيم الإيرادات العامة للدولة ، وأن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين علي حلها بشكل فوري .

وأوضح "صقر" أن مصلحة الضرائب تعمل علي تسهيل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لغير المقيمين و أنها لا تتوان في بذل كل الجهد المطلوب لذلك .

وقالت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعرب حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية عن شكره لوزارة المالية ،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي .

وقال حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة و مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية .

