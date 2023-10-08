جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8/10/2023 والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم لمواجهات قوية اليوم الأحد 8/10/2023، في الدوريات الأوروبية والمحلية، ومنها الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والفرنسي.

مباريات الدوري المصري اليوم

يلعب الأهلي أمام الإسماعيلي، في المباراة التي تقام في تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1.

بينما تُقام مواجهة بيراميدز أمام إنبي، في تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة أون تايم سبورت 2.

مباريات الدوري الإنجليزي

يواجه برايتون ضد ليفربول، في تمام الساعة 4 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

فيما يواجه وست هام يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الساعة 4 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2.

ويلعب وولفرهامبتون أمام أستون فيلا، تمام الساعة 4 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

بينما يواجه آرسنال أمام مانشستر سيتي، في السادسة ونصف مساًء بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ويلعب فياريال ضد لاس بالماس، في الثالثة عصراً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 5.15 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 7.30 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 8.

سيلتا فيجو ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام الساعة 7.30 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

غرناطة ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساًء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد الدوري الإيطالي

مونزا ضد ساليرنيتانا، تقام المباراة في تمام الساعة 1.30 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

فروسينوني ضد هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 2.

لاتسيو ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

كالياري ضد روما، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

نابوي ضد فيورنتينا، تقام المباراة في تمام الساعة 9.45 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواجهات الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 6.

بايرن ميونيخ ضد فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 5.

اينتراخت فرانكفورت ضد هايدنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 6.

مباريات الدوري الألماني

مارسيليا ضد لوهافر، تقام المباراة في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 4.

ليون ضد لوريان، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 5.

مونبيليه ضد كليرمون فوت 63، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 8.

ستاد ريست ضد تولوز، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

لانس ضد ليل، تقام المباراة في تمام الساعة 6:05 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports Max 2 HD Turkey.

رين ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساًء بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة beIN Sports HD 4.

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