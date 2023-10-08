خبير تحكيمي ينهي الجدل حول طرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أنهى الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح الجدل حول طرد محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك في مباراة الفارس الأبيض ضد البنك الأهلي التي أقيمت أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد صلاح أن محمد عواد حارس الزمالك من حقه أن ينافس على الكرة واضطر للخروج خارج منطقة الجزاء ولم يحدث تصادم مع كريم بامبو في هذه اللعبة.

وأضاف الخبير التحكيمي: " دور تقنية الفيديو توضيح ما حدث خاصة وأنها أظهرت اللقطة في أكثر من زاوية ولا يوجد خطأ على الحارس ولا تستحق إلي كارت أحمر ".

وتابع محمد صلاح في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " حكم الساحة محمد معروف لم يحتسب المخالفة على محمد فتحي وإنما استمع لكلام دونجا لاعب الزمالك وأوقف اللعب وأنذر اللاعب وحصل على طرد وكان لابد أن يتم إتاحة الفرصة واستكمال اللعب حتى تخرج الكرة ومن ثم العودة لإعطاء الإنذار ".

واختتم " لم يأخذ حكم المباراة بنصيحة محمود عاشور في قرار طرد محمد عواد وقرار طرد محمد فتحي غير صحيحة اللعبة لا تستحق إنذار ثاني ".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.