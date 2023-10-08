نجم الزمالك السابق: تغيير طريقة لعب أوسوريو تسبب المشاكل للفريق

قال عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن تغيير أوسوريو في طريقة لعبه مع الفريق تسبب الكثير من المشاكل خاصة في خط الدفاع وظهر أمام البنك الأهلي كان هناك خط دفاع جديد عن أول مبارتين وهذا يؤثر على آداء الفريق في المباريات .

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " بابا فاسيليو يتحمل خسارة البنك الأهلي أمام الزمالك في المباراة بسبب تراجعه الكبير في شوط المباراة الثاني خاصة وأنه كان في بعض أوقات متفوق على الزمالك بعد طرد محمد عواد ، وشدد على أن لاعبي البنك منحو الزمالك فرصة العودة للقاء بسبب تراجعهم الشديد للدفاع في شوط المباراة الثاني ".

وتابع " حمزه المثلوثي واحد من أفضل لاعبي الزمالك خلال السنوات الماضية ولقطة إحتفاله مع شيكابالا عفوية وإعتذاره أمر جيد يُحسب للاعب ".

الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي بثنائية

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط بهذا الانتصار ليحتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بدون أي نقاط.