محمد صلاح: لجنة حكام كاف راقبت لقاء الزمالك والبنك الأهلي

أبدى محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، عدم رضاه عن مستوى التحكيم في الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المردود التحكيمي كان يجب أن يكون أفضل في ظل وجود خبير أجنبي يفترض أنه يعمل على تطوير التحكيم.

وأشار الخبير التحكيمي إلى أنه غير مقتنع به لأنه لم يقدم شيئًا، ودائمًا ما يتحدث عن اللائحة وخلافه لكن لا يوجد شغل عملي.

حالة عناد بين حكام الساحة والفيديو

وأكمل: "هناك حالة عناد بين حكام الساحة والفيديو، وهذا ما حدث في لقاء الزمالك والبنك الأهلي من محمد معروف، الذي يعتقد أن استدعاء حكم الفيديو له والتعديل على قراراته يؤثر على تقييمه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وكشف أن لجنة حكام كاف كانت تراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي خاصة وأن معروف ومحمود عاشور حكم الفيديو ومحمود أبو الرجال المساعد، مرشحين للتواجد في مباريات أمم أفريقيا.