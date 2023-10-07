الغندور يتحدث عن فوز الزمالك على البنك الأهلي بالدوري

حقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـثالثة للدوري المصري الممتاز.

نشر خالد الغندور على حسابه فيس بوك: من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك والبنك الأهلي ؟

وحقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـثالثة للدوري المصري الممتاز

سجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ من محمد صبحي.

وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية لزيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.