محدش يعرفه.. أحمد موسى: أحمد الطنطاوي كبيره 200 توكيل وده حجمه الطبيعي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد الطنطاوي تم صناعته من أجل إحداث فوضى في البلد، متسائلا: هل أنت محتاج أن البرلمان الأوروبي يدعمك؟!.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، طنطاوي ذهب إلى دمياط والعيال اللي ماشيين معاه اعتدوا على المواطنين لما طلبوا منه أن يمشي وأبلغوه أنهم مش هيعملوا له توكيلات.



ووجه رسالة لرموز المعارضة، قائلا كان نفسي الزاهد وحمدين وطنطاوي وقرطام تردوا أنتو على بيان البرلمان الأوروبي، لأن الاستقواء به ضدكم مش لمصلحتكم، أو تعرفونا أيه علاقتكم به، وهل تقبلوا كمواطنين أن تهدد دولة بلدكم وتتدخل في شئون بلادكم.



وخاطب الإعلامي أحمد موسى، أحمد طنطاوي، قائلا: طيب نازل عشان الانتخابات ولا عشان تعمل فوضى في الشارع، ده عاوز يعمل فوضى في الشارع وضرب الناس عشان يقول بيضربونا، قائلا: أحمد طنطاوي راح الدقي وقعد مع الناس ومحدش منعه.

وقال: أحمد طنطاوي ليس له وجود، ومش عارف يعمل توكيلات، يعني ممكن كبيره في الجمع 100 أو 200 وكل ده صفر وفي ناس لا تعرفه ولا عندها فكرة عنه، طيب يا طنطاوي أيه الفارق بينك وبين ميليشيات الإخوان، ليه تضرب المواطنين في الشارع يعني لو كده ممكن تسحل الناس في الشارع.



ووجه موسى رسالة للبرلمان الأوروبي قائلا: مالك أنت ومال التوكيلات أيه دخلك أنت، ده أمر خاص بمصر وبنعمل انتخابات حرة ونزيهة زي ما قال الكتاب أحسن من عندكم، الدول الأوروبية بيحصل فيها كوارث، ليه بتركزوا باللي بيحصل في مصر.



وأكد الإعلامي أحمد موسى: طنطاوي بيشتكي من منعه، طيب حد قرب منه ولا منعه، يا سيدي اجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، وورينا شعبيتك بس أنت معندكش وده حجمك الطبيعي ياللي اسمك طنطاوي، أنا أروح أجيبلك ناس تعملك توكيلات إذا كان أنت معندكش!!

