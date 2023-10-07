السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الديهي يفتح النار على أحمد الطنطاوي: كوبري لعودة الإخوان

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي وضع يده في يد الإخوان قولاً واحدًا بدون أدنى شك، معقبًا: "هذا الأداء  الموجود في جمع التوكيلات أداء الإخوان، وهذا لا يزعجني، لو الإخوان نفعوا نفسهم، كانوا نفعوا الطنطاوي".

 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الإخوان تحاول أن تعود للمشهد السياسي من خلال أحمد طنطاوي، معقبًا: "الطنطاوي عجبه الموضوع،  ويتحدث  بأسلوب مُنفر لا يعجب الشعب المصري".

txt

نشأت الديهي مشيدا بوقف تصدير البصل: الدولة تضحي بالدولارات من أجل المواطن (فيديو)

txt

نشأت الديهي: الإخوان العدو الحقيقي للشعب المصري (فيديو)

 وأشار إلى أنه علي يقين بمعلومات موثقة بأن أحمد الطنطاوي هو كوبري الإخوان للعودة إلى السياسة، ومن يريد أن يعيد الإخوان للمشهد، وبأن تعود مصر مرة أخرى لحكم المرشد، فعليه بأحمد الطنطاوي.

مواد متعلقة

نشأت الديهي: الإخوان العدو الحقيقي للشعب المصري (فيديو)

الديهي: إنجازات مصر التعليمية خلال عهد السيسي لم تحدث في ألمانيا أو بريطانيا

الديهي يزف بشرى سارة حول أسعار الطماطم

رسالة من نشأت الديهي للبرادعي وأعوانه: "هنشوفكم يوم القيامة مفضوحين"

نشأت الديهي يعلن دعمه للرئيس السيسي بشكل غير مشروط

الديهي يصف تضامن 100 شخصية ضد ما أسموه الاعتداء على الجبانات بالـ“مرازية”

السيسي يضع لبنة لمشروع مصري عملاق.. الديهي يكشف التفاصيل (فيديو)

نشأت الديهي: المصارحة والمكاشفة أسلوب الرئيس السيسي في إدارة الدولة

الجريدة الورقية