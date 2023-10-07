الديهي يفتح النار على أحمد الطنطاوي: كوبري لعودة الإخوان

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي وضع يده في يد الإخوان قولاً واحدًا بدون أدنى شك، معقبًا: "هذا الأداء الموجود في جمع التوكيلات أداء الإخوان، وهذا لا يزعجني، لو الإخوان نفعوا نفسهم، كانوا نفعوا الطنطاوي".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الإخوان تحاول أن تعود للمشهد السياسي من خلال أحمد طنطاوي، معقبًا: "الطنطاوي عجبه الموضوع، ويتحدث بأسلوب مُنفر لا يعجب الشعب المصري".

وأشار إلى أنه علي يقين بمعلومات موثقة بأن أحمد الطنطاوي هو كوبري الإخوان للعودة إلى السياسة، ومن يريد أن يعيد الإخوان للمشهد، وبأن تعود مصر مرة أخرى لحكم المرشد، فعليه بأحمد الطنطاوي.