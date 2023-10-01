عاجل
مصطفى قمر: الهرم في مجال الفن اتقلب والذوق اختلف السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة السيسي للشعب: ثقوا في أنفسكم أنتم أصحاب الأمل عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو) الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نشأت الديهي: الإخوان العدو الحقيقي للشعب المصري (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدو مصر في  الماضي كان دولة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا، حيث احتلت انجلترا مصر من أجل تأمين تجارتها بين الهند وأوروبا، واسرائيل احتل سيناء لكي تحولها إلى وطن للكيان الصهيوني.

txt

رسالة من نشأت الديهي للبرادعي وأعوانه: "هنشوفكم يوم القيامة مفضوحين"

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن العدو الآن لا يريد احتلال قطعة أرض أو ممر مائي مثل السابق، ولكنه يريد أن يحتل العقل وسرقة التاريخ، وسرقة الأمل الموجود لدى الشعب المصري، معقبًا: "العدو اللي موجود دلوقتي اسمه محمد وأحمد محمود، وممكن يكون بيصلي بجانبك في المسجد".

عدو مصر الآن عبارة عن مجموعة من المرتزقة


ولفت إلى أن عدو مصر الآن عبارة عن مجموعة من المرتزقة يعيشون داخل الشعب المصري، ولديه قدرة هائلة على تهييج الرأي العام من خلال الاعتماد على مجموعة من الشباب  المغرر بهم ، معقبًا: " من يؤيدون الإخوان لا يعلمون حقيقية الإخوان".

 

وتابع نشأت الديهي : "أحد أخطاء السادات هو إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي مرة أخرى، وربما فعل ذلك نكاية في الشيوعيين...ديل الكلب عمره ما هيتعدل اوعى تأمين للإخوان".

مواد متعلقة

نشأت الديهي يعلن دعمه للرئيس السيسي بشكل غير مشروط

نشأت الديهي: المصارحة والمكاشفة أسلوب الرئيس السيسي في إدارة الدولة

الجريدة الورقية