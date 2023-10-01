نشأت الديهي: الإخوان العدو الحقيقي للشعب المصري (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عدو مصر في الماضي كان دولة الاحتلال الإسرائيلي وبريطانيا، حيث احتلت انجلترا مصر من أجل تأمين تجارتها بين الهند وأوروبا، واسرائيل احتل سيناء لكي تحولها إلى وطن للكيان الصهيوني.

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن العدو الآن لا يريد احتلال قطعة أرض أو ممر مائي مثل السابق، ولكنه يريد أن يحتل العقل وسرقة التاريخ، وسرقة الأمل الموجود لدى الشعب المصري، معقبًا: "العدو اللي موجود دلوقتي اسمه محمد وأحمد محمود، وممكن يكون بيصلي بجانبك في المسجد".

عدو مصر الآن عبارة عن مجموعة من المرتزقة



ولفت إلى أن عدو مصر الآن عبارة عن مجموعة من المرتزقة يعيشون داخل الشعب المصري، ولديه قدرة هائلة على تهييج الرأي العام من خلال الاعتماد على مجموعة من الشباب المغرر بهم ، معقبًا: " من يؤيدون الإخوان لا يعلمون حقيقية الإخوان".

وتابع نشأت الديهي : "أحد أخطاء السادات هو إعادة الإخوان إلى المشهد السياسي مرة أخرى، وربما فعل ذلك نكاية في الشيوعيين...ديل الكلب عمره ما هيتعدل اوعى تأمين للإخوان".