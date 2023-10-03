الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي مشيدا بوقف تصدير البصل: الدولة تضحي بالدولارات من أجل المواطن (فيديو)

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن مفاجأة بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، قائلا إن سعر البصل انخفض بعد حظر التصدير وانخفض سعر الطن لـ 30 ألف جنيه، وسعر البصل وصل من 14 جنيها لـ 18 جنيها للكيلو الواحد.

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نشأت الديهي: الإخوان العدو الحقيقي للشعب المصري (فيديو)

 سعر البصل انخفض إلى 17.5 جنيه  للكيلو       

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه وجد بعض العربات التي تُباع البصل في عربات متنقلة وسأل عن الأسعار، وكان السعر للكيلو 17.5 جنيه بعد أن وصل لـ 30 جنيها في فترة من الفترات.

وأشار نشأت الديهي، إلى أن أسعار البصل انخفضت بسبب وقف التصدير، مؤكدا أن المواطن أهم، ويجب العمل على تخفيض الأسعار بشكل أكبر للمواطن، "الدولة بتضحي بدولارات التصدير من أجل المواطن، من أجل خفض الأسعار".


وأوضح الديهي أن أسعار السكر في الأسواق أيضا انخفضت نحو 600 جنيه، أي أن سعر الطن بعدما كان 35500 جنيه وصل لـ 34900 جنيه، بانخفاض وصل لـ 600 جنيه. 

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