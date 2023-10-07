استشهاد 232 فلسطينيًا وإصابة 1697 في العدوان الإسرائيلي على غزة

اُستشهد 232 فلسطينيًا وأُصيب 1697 بجروح مختلفة منذ صباح اليوم السبت، إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط استهداف الاحتلال للطواقم والمرافق الطبية، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المحلية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن الطواقم الطبية ما زالت تعمل بكل طاقتها من اجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

وأكدت أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار الإسرائيلي وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأعربت الوزارة الفلسطينية عن استنكارها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الطبية، حيث أدت هذه الانتهاكات المتكررة إلى استشهاد 3 من العاملين وإصابة 3 آخرين جراء الاستهداف المباشر لمستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف حكومية وأهلية".

وحذرت الوزارة من تداعيات صحية خطيرة جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة، مما سيضطر المستشفيات إلى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، والتي نخشى توقفها جراء تهالكها ونفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها.

كما دعت المؤسسات الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الإنسانية والإغاثية بالعمل الفوري على دعم احتياجات الطوارئ بمستشفيات قطاع غزة.

أكبر هجوم على إسرائيل

نفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، في هجوم مباغت تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة الفلسطيني.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس، قال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة حرب فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

ويمثل هذا الهجوم تسللا غير مسبوق لمسلحي حركة حماس الفلسطينية إلى إسرائيل من غزة، كما أنه يعتبر أخطر تصعيد منذ أن خاضت إسرائيل وحماس حربا استمرت عشرة أيام في عام 2021.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في بلدات بجنوب إسرائيل.

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