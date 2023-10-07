150 قتيلا وأكثر من 1100 مصاب من الاحتلال بعملية "طوفان الأقصى"

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في غزة إلى 150 كما أصيب أكثر من 1100، وفق لما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت.





ونفذت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات اليوم السبت في هجوم مباغت تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة، وأطلق عليها عملية "السيوف الحديدية". وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوقوع 198 قتيلا، وإصابة 1610 أشخاص بجروح جراء القصف.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس، فيما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مئات من سكان قطاع غزة يفرون من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية محلية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

اجتياز خطوط الدفاع الإسرائيلية

وأعلنت حماس أن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل صباح السبت.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.



استهداف مستشفى شمال غزة

إلى ذلك أفاد التلفزيون الفلسطيني في وقت سابق بمقتل خمسة وإصابة عدة أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين.

وأضافت وزارة الصحة في بيان "إزاء هذا الإجرام الإسرائيلي تطالب وزارة الصحة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ".

حالة حرب

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس، قال الجيش الإسرائيلي إنه في حالة حرب فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

ويمثل هذا الهجوم تسللا غير مسبوق لمسلحي حركة حماس إلى إسرائيل من غزة، كما أنه يعتبر أخطر تصعيد منذ أن خاضت إسرائيل وحماس حربا استمرت عشرة أيام في عام 2021.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في بلدات بجنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القتال مستمر أيضًا في قاعدة عسكرية إسرائيلية، كما ذكرت تقارير متعددة أن متسللين من فصائل المقاومة اجتاحوا قاعدة إسرائيلية، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة تأهب الحرب، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية من قطاع غزة، وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

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