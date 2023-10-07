الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادته لمقر قيادة فرقة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة بعد 13 ساعة من بدء القتال، فيما أكدت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس.

وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.

ومن جهته، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وأعلنت إسرائيل أنها تواجه "حربًا"، وهددت حركة حماس بأنها ستدفع "ثمنا غير مسبوق"، وردت بغارات جوية على القطاع. وأعلنت الصحة الفلسطينية أن هناك 198 قتيلا و1610 جرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. ويعتبر هذا التصعيد الأعنف بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مايو.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مسلحي حماس هاجمونا من البر والبحر والجو، والقتال ما زال مستمرا"، مشيراً إلى أن "هذا يوم شديد القسوة على إسرائيل".

وشنت حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هجوما مباغتا على إسرائيل اليوم شمل إطلاق آلاف الصواريخ على مدن جنوب ووسط إسرائيل، كما اقتحم مقاتلون البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط البلاد، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ.

وأعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، مضيفة في بيان: "نعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وقال قائد الأركان في كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، إن العملية "رد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس "بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلّل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

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