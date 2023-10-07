أمريكا تُعلن دعمها لإسرائيل وتحذر من استغلال الموقف

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، استعداد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل وتوفير جميع سبل الدعم المناسبة عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس، محذرا أي طرف معادٍ لإسرائيل من انتهاز الفرصة.

وتحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، لعرض الدعم الأمريكي.

وذكر بايدن، في بيان: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، وتحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معادٍ لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، أن البنتاجون يتعهد بـ "ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب"، في أعقاب شنّ حركة حماس هجوما.

وقال أوستن في بيان إن "التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يبقى ثابتا" منددا بـ"هجمات مروعة على مدنيين".

إطلاق صفارات الإنذار

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

ومن جهتها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: