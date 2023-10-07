عاجل
تعليق جلسة الحكومة الاسرائيلية في تل أبيب وهروب الوزراء للاختباء في ملجأ أمريكا تُعلن دعمها لإسرائيل وتحذر من استغلال الموقف
السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي بشأن جهود وقف التصعيد في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وأعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذراً من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

مواد متعلقة

بالصور.. السيسي يتابع تطورات الأوضاع في غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي

السيسي يجري الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"50" لنصر أكتوبر المجيد

صور.. الرئيس يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

السيسي: أرشح نفسي تلبية لنداء الوطن لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة

نص كلمة الرئيس السيسي فى ختام مؤتمر "حكاية وطن"
الجريدة الورقية