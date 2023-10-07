هاني زادة: رأيت النادي في حالة سيئة بعد رحيل مرتضى منصور

كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن الحالة التي وصل إليها النادي بعد رحيل مجلس إدارة مرتضى منصور خلال الفترة الماضية.

وأكد زادة خلال الندوة التي عقدتها جريدة "الوفد" عصر اليوم السبت، أنه قام بزيارة النادي ليجد أن الأوضاع سيئة للغاية، كما أن هناك حالة من الاحتقان من جانب الجمعية العمومية، بجانب وجود مشاكل "خناقات" داخل ميت عقبة.

ووجه زادة سؤالًا عن هل هناك أي رجل أعمال تبرع للنادي بأموال خلال الفترة الماضية بعد رحيل مرتضى منصور، ورد أنه لم يقدم أي أحد أي أموال للنادي خلال الفترة الماضية، على عكس ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق للحديث خلال الندوة عن موضوع الحجز على أرصدة النادي، ليؤكد على أنه لم يتم رفع الحجز عن أرصدة القلعة البيضاء لدي البنوك، والتي تسبب بها أحد رجال الأعمال الكبار.

بينما كشف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن أن الزمالك يمتلك رؤوساء تاريخيين نفس الأمر بالنسبة للباشا فؤاد سراج الدين، والذي يعد المؤسس الفعلي للوفد الحديث.