أخدوا الهدايا والذهب.. اعترافات المتهم بإضرام النيران في شقة أهل خطيبته بالعبور

اعترف المتهم محمد . س 38 سنة،أمام جهات التحقيق ، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، أمام المباحث الجنائية بقسم العبور، عن إضرامه النيران في شقة أهل خطيبته بدائرة القسم.

أخدوا الهدايا والذهب وضحكوا عليه .. اعترافات المتهم بإضرام النيران في شقة أهل خطيبته بالعبور

وأشار المتهم خلال التحقيقات، إلى أنه قرر الانتقام منهم بعد أخذ متعلقاته والهدايا الخاصة به ورفض ردها وفسخ الخطوبة، حيث بيت النية على إشعال النيران في العفش الخاص بخطيبته الكائن في صالة الشقة.

وتابع المتهم؛ يوم الواقعة، قمت بملء جركن بنزين من أحد محطات الوقود، وتوجهت ليلا للعقار، ثم انتظرت أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل لسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة وفريت هاربًا.

حبس شاب قام ب إ ضرام النيران في منزل خطيبته عمدًا بالعبور

قررت جهات التحقيق في العبور ، حبس عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، لإضرامه النيران في شقة أسرة خطيبته لـ الانتقام منهم، مما تسبب في وفاة شخصين واصابة اثنين آخرين.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال المصابين والاستعلام عن حالتهم الصحية.

وشهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، في حريق نشب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمد س ا، 36 سنة، عامل بمحل إصلاح زجاج سيارات، خطيب المصابة الأخيرة سابقا، وذلك بسبب فسخ أسرة المجني عليها الخطبة من المتهم بناء على رغبتها، ونشب خلاف بينهم بسبب رفض أهليتها رد المتعلقات التي أهداها المتهم لابنتهم خلال فترة الخطوبة.

كما تبين من التحريات، أن المتهم قرر الانتقام من أسرة خطيبته، وذلك بإشعال النيران بعفش الزوجية الخاص بخطيبته والموجود بصالة الشقة، فملأ جركن بنزين من أحد محطات الوقود وتوجه ليلا للعقار، وظل منتظرا أعلى سطح العقار إلى ساعة متأخرة من الليل، وسكب البنزين داخل الشقة من أسفل باب الشقة، وأضرم النيران وفر هاربا.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

مريض نفسى ينهي حياته بطوخ

وفي واقعة اخري ، أنهى مريض نفسى حياته من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية ، بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بقيام شاب يدعي محمد الجبرونى، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من اعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

كشفت التحريات أن المجنى عليه يعانى من مرض نفسي وكان يعالج منذ فترة داخل مصحة وخرج منها قريبًا، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.