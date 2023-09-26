إصابة 15 عاملا والدفع بـ16 سيارة إسعاف.. تفاصيل حريق مصنع ملابس في العبور (صور)

شهدت المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور في محافظة القليوبية، مساء أمس الأثنين ، نشوب حريق هائل في مصنع ملابس جاهزة، أسفر عن إصابة 15 عاملا باختناق جراء الحريق وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بموقع الحريق.

المحافظ في موقع حريق مصنع العبور

وفي السياق ذاته، كشفت محافظة القليوبية، في بيان لها، التفاصيل الكاملة حول حريق مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، موضحة أنه فور علم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بالحريق مساء اليوم الاثنين.

انتقل علي الفور إلى موقع الحريق بمصنع ملابس جاهزه بالمنطقة الصناعية الأولى الإمتداد الشمالي بمدينة العبور، وتواجد في موقع الحريق كلاً من اللواء حسام القرنشاوي الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد غالب وكيل الإدارة العامة للإطفاء، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية، والعقيد مايكل منير رئيس شرطة جهاز تنمية العبور، والمقدم محمد عزام رئيس وحدة مطافئ العبور، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور.

بيان المحافظة بالسيطرة علي حريق مصنع العبور

وأوضح "المحافظ"، أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية والخسائر في محتويات المبنى.

والجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية للمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة مصنع تريكو أي بي أي ، على مساحة 3300م2 مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ونشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وتم الدفع ب16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان إستراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك، وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء حيث تم السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية للمدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قد تعاملت بشكل سريع مع الحادث وتم السيطرة وإطفاء الحريق.

بداية أحداث حريق مصنع العبور

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع حريق داخل مصنع تريكو أي بي أي، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفور وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان اندلاع الحريق تم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، لمنع امتدادها للمصانع المجاورة، كما تم التعامل الفوري مع النيران لمحاولة إخمادها.

ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 16سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتبين أن الحريق شب في مصنع ملابس مكون من طابقين على مساحة 1500 متر.