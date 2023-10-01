الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 6 أشخاص متهمين بسرقة بطاطس سيارة العبور

المتهمون بسرقة سيارة
المتهمون بسرقة سيارة البطاطس في العبور

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى  فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها .

txt

رفض طعن متهم شرع في سرقة دراجة بخارية ليلًا بالإكراه

txt

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

اعترافات المتهمين 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط 6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية المستخدمين فـى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة".


 

مواد متعلقة

وزير الزراعة الفلسطيني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي والدول العربية الأكثر تأثرًا

تفاصيل استيلاء حارس أمن على 1.7 مليون جنيه في القليوبية

أمن القليوبية يضبط عاطلاً يمارس نشاطًا إجراميًا

أمن القليوبية ينجح في إعادة الطفل المخطوف لأسرته بأبو زعبل

الجريدة الورقية