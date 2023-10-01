ضبط 6 أشخاص متهمين بسرقة بطاطس سيارة العبور

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها .

اعترافات المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط 6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية المستخدمين فـى الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة".



