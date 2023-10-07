تشافي يعلق على غياب ليفاندوفسكي أمام غرناطة

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة غرناطة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وأكد تشافي أن غياب ليفاندوفسكي يعد خسارة حساسة للغاية كما كانت لرافينها وبيدري وفرينكي دي يونج.

وأشار إلى أن جواو فيليكس وفيران سيلعبون المباراة، حيث سيلعب إيريك جارسيا، كما أنه سيكون مع منتخب بلاده.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد، فقال: "غياب ليفاندوفسكي يعد خسارة حساسة للغاية والتي ضربت الفريق مث رافينها وبيدري وفرينكي دي يونج، إنه قائد".

وأضاف: "جواو فيليكس وفيران يستطيعون اللعب، ونمتلك في الرديف باو فيكتور ومارك جويو، فيرمين نفسه يعرف معنى اللعب بمركز 9 الوهمي".

بينما علق على القدرات التي يمتلكها أندرياس كريستنسن في الوسط، قال: "لم يعد خيارنا الوحيد، لكن هذا قد يحدث في الأمور الطارئة مثل ما حدث مع إيريك جارسيا، لا نستبعد الفكرة حيث لعب مع منتخبه الوطني في هذا المركز".

وعن خوضه 100 مباراة مع الفريق، قال: "أرغب في أن يكونوا 200 مباراة وليس 100، لكن البارسا يعد النادي الأكثر تطلبًا في العالم، بلا شك، إنه النادي الوحيد الذي يتطلب منا الفوز واللعب بشكل جيد وأن يسير كل شيء بشكل مثالي".