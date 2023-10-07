سجل المواجهات المباشرة بين بروسيا دورتموند و يونيون برلين في الدوري الالماني

يستضيف فريق بروسيا دورتموند الألماني منافسه يونيون برلين في واحدة من أقوى مباريات الجولة السابعة للدوري الألماني والتي ستجمع الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل فريق بروسيا دورتموند .

بروسيا دورتموند يدخل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد ١٤ نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وهو على بعد نقطتين فقط من المتصدر بايرن ميونخ و بايرليفركوزن.

بروسيا دورتموند يسعى لتحقيق الفوز لضمان التربع على القمة قبل ان يخوض بايرن ميونخ و بايرليفركوزن مبارياتهما في الجولة السابعة وهو يملك تلك الإمكانية خاصة على ملعبه ووسط جماهيره .

اما فريق يونيون برلين فهو في وضع كارثي بعدما تلقى ستة هزائم متتالية في كافة المسابقات سواء الدوري الألماني او دوري أبطال أوربا وبالتالي فالفريق يسعى للخروج من النفق المظلم على حساب بروسيا دورتموند .

تاريخ مواجهات بروسيا دورتموند مع يونيون برلين

التقى بروسيا دورتموند مع يونيون برلين اجمالا في ١١ مباراة فاز بروسيا دورتموند في ٨ مباريات و يونيون برلين في ٣ مباريات ولم يتعادلا ابدا وسجل بروسيا دورتموند ٢٥ هدف بينما سجل يونيون برلين ١٤ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا دورتموند فقد كانت ستة مباريات انتهت جميعا بفوز بروسيا دورتموند الذي سجل فيها ١٧ هدف ومنيت شباكه بستة اهداف.

سجل المباريات الخمس الأخيرة بين بروسيا دورتموند و يونيون برلين

٢١ ابريل ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - يونيون برلين : ٢ / ٠

١٩ سبتمبر ٢٠٢١ بروسيا دورتموند - يونيون برلين : ٤ / ٢

١٣ فبراير ٢٠٢٢ يونيون برلين - بروسيا دورتموند : ٠ / ٣

١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ يونيون برلين - بروسيا دورتموند : ٢ / ٠

٨ ابريل ٢٠٢٣ بروسيا دورتموند - يونيون برلين : ٢ / ١