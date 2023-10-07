ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

اقرا أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود عدد كبير من التحويلات البريدية بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) على حساب (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ويتم الصرف من خلال عدة مكاتب بريد بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن قيام (صاحب الحساب المذكور) بالاشتراك مع (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الفيوم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير قروض حسنة بدون فوائد من خلال الإعلان على بعض القنوات الفضائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم قرروا بقيامهم بنشر إعلان ترويجى على القنوات الفضائية ، ولدى قيام المجنى عليهم بالتواصل عبر أرقام هواتف محمول "محددة" يُطلب منهم تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية للحصول على القرض من خلال حوالة بريدية على الحساب البريدى المشار إليه ، وعقب قيام المتهم مالك الحساب بصرف الحوالة يتقاسمونها فيما بينهم.. كما أرشدوا عن (شرائح الهاتف المحمول المشار إليها - هاتف محمول "يحوى رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامى" – مبلغ مالى جنيه "متحصلات عمليات النصب" - سيارة ملاكى بحوزة أحدهم تم شرائها من متحصلات عمليات النصب).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.