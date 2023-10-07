السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطلين بالأقصر تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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ضبط تاجر مُخدرات بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالمواد المخدرة.

 وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو  - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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