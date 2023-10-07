القبض على عاطلين بالأقصر تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.
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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الاتجار بالمواد المخدرة.
وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.