السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بعنصر إجرامي بالشرقية بحوزته سلاح ناري

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزي والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

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ضبط تاجر مُخدرات بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

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ضباط مطروح يعيدوا سيارة ملاكي لصاحبها


 

 فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل -  له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر صقر وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو  - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار  - مبلغ مالى). 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة بيعه للمواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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