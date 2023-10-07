الإيقاع بعنصر إجرامي بالشرقية بحوزته سلاح ناري

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزي والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.

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فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر صقر وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة بيعه للمواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.