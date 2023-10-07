السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضباط مطروح يعيدوا سيارة ملاكي لصاحبها

حملة أمنية
حملة أمنية

تلقت وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بسرقة سيارته الملاكى حال توقفها أمام مسكنه.

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النيابة تحيل ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية في أحداث مطروح

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السيطرة على سيول مطروح والأمطار تصل الإسكندرية (فيديو)


على الفور تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وعاطل) وقيامهما بتسليم السيارة لـ ( عامل بمحل كاوتش – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) لتغيير هيئتها وبيعها.


 عقب تقنين الإجراءات تمضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي سياق منفصل تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بإزهاق روح شاب في منشأة القناطر، وذلك لخلافات بينهما، ليعقد النية على إنهاء حياة المجني عليه إثر تلك الخلافات بسلاح أبيض ما أودى بحياته عقب تلقيه تلك الطعنات، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


بدأت تفاصيل الحادث بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة ووجود متوفي إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنشأة القناطر.

 

وعلى الفور توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص آخر، بسبب خلافات بينهما، وحدد رجال المباحث هوية المتهم.

 

وتمكنوا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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