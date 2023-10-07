ضبط تاجر مُخدرات بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار .

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش و طلقات لذات العيار - مبلغ مالى)