السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط تاجر مُخدرات بالدقهلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة

حملة أمنية
حملة أمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار .

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فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للدفاع عن تجارته غير المشروعة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو  - كمية من مخدر الهيروين  - بندقية خرطوش و طلقات لذات العيار  - مبلغ مالى) 

 

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