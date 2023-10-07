بوستيكوجلو يعلن تشكيل توتنهام لمباراة لوتون تاون باليريميرليج

أعلن نجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام لوتون تاون، في المواجهة التي ستجمع بينهما علي ملعب كينلورث رود ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل الأتي

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

الوسط: بيبي ماتر سار، يفيس بيسوما، جيمس ماديسون

الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، ريتشارليسون