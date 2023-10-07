توتنهام يواجه لوتون تاون اليوم بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق توتنهام لمواجهة نظيره لوتون تاون اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "كينلورث رود" معقل الأخير.

موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد لوتون تاون السبت الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ترتيب توتنهام ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يقع فريق توتنهام فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة.

توتنهام في الجولة الأخيرة من الدوري

يُذكر أن مواجهة ليفربول وتوتنهام السبت الماضي، انتهت المباراة بفوز السبيرز على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت الماضي، على ملعب الفريق توتنهام ستاديوم، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مواجهة ليفربول وتوتنهام خطأ تحكيميًا كارثيًا عندما ألغى الحكم هدفا سجله لويس دياز وكانت النتيجة بالتعادل السلبي، وبعدها اعترفت لجنة الحكام بخطأ تقنية الفيديو مؤكده أن الهدف كان صحيحا.