إلغاء هدف ليفربول أمام توتنهام يشعل أزمة في البريميرليج

أشعل هدف لويس دياز الملغي في مباراة ليفربول وتوتنهام، أزمة كبيرة في أجواء البريميرليج، خاصة بعد بيان لجنة التحكيم.

وكان لويس دياز لاعب ليفربول سجل هدفًا في الشوط الأول، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بتأكيد من تقنية “الفار”، ليشعل أزمة كبيرة بعد ثبوت صحة الهدف وتأكيد لجنة التحكيم على ذلك بوجود خطأ بشري من حكام “الفار”، ما أثار الجدل ودعا عدد كبير لتوجيه انتقادات لاذعة لحكم اللقاء ولجنة التحكيم، فضلا عن مطالبات بإعادة المباراة.

يورجن كلوب

رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول، بيان لجنة التحكيم بالبريميرليج، مشيرًَا أنه لن يعيد لفريقه نقاط المباراة، مستدلًا بواقعة مشابهة في مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

واستنكر المدرب الألماني الخطأ الفادح الذي سببته تقنية الفيديو في المباراة، مشيرًا أنه توقع أن تساهم في تصحيح أخطاء الحكام داخل الملعب، لا التأكيد على الأخطاء.

جماهير الريدز

جماهير ليفربول بدوره أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حيث دشنت وسم على منصة “إكس” تحت اسم الاعتذار غير مقبول، وطلب عدد كبير منهم إعادة المباراة بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحكام وغيّر مسار النتيجة.

ماك أليستر

خرج ماك أليستر لاعب ليفربول عن صمته بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه وأكد أن توتنهام خاض المباراة بـ 12 لاعبًا في إشارة إلى انحياز الحكام.

وكان ليفربول يمني النفس في الخروج بنقاط المباراة أمام توتنهام لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، لكنه تلقى خسارة مفاجئة هو الأخر تسببت في تراجعه للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وصعد توتنهام إلى وصافة البريميرليج، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 18 نقطة.

وفك توتنهام عقدة الخسارة من ليفربول على السنوات الأخيرة، حيث يعود آخر انتصار إلى أكتوبر من العام 2017، كما أنهى سلسلة اللاهزيمة للريدز التي استمرت لنحو 17 مباراة في البريميرليج.