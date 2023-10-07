تشكيل توتنهام المتوقع لمواجه لوتون تاون.. ثلاثي مرعب في الهجوم

يحل فريق توتنهام بقيادة مدربه أنجي بوستيكوجلو ضيفًا ثقيلا علي نظيره لوتون تاون اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "كينلورث رود" معقل الأخير.

تشكيل توتنهام المتوقع:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، ريتشارليسون

موعد مباراة توتنهام ولوتون تاون

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد لوتون تاون السبت الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1.

ترتيب توتنهام ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يقع فريق توتنهام فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة.

توتنهام في الجولة الأخيرة من الدوري

يُذكر أن مواجهة ليفربول وتوتنهام السبت الماضي، انتهت المباراة بفوز السبيرز على ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت الماضي، على ملعب الفريق توتنهام ستاديوم، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت مواجهة ليفربول وتوتنهام خطأ تحكيميًا كارثيًا عندما ألغى الحكم هدفا سجله لويس دياز وكانت النتيجة بالتعادل السلبي، وبعدها اعترفت لجنة الحكام بخطأ تقنية الفيديو مؤكده أن الهدف كان صحيحا.