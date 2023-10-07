ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته سلاح نارى وكميات من مخدر الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



ويأتي ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء(أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات وقتل") بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

