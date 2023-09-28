ضبط عنصر إجرامى بالمنوفية بحوزته سلاح نارى ومخدرات بغرض الإتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى 22 قضية متنوعة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة نارية).

و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه

الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (عنصريين إجراميين ، سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,650 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات النارية) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة

من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ

بالصدر .

و بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى و (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) ، حال قيام المتوفى بالتوجه

لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح

أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن

الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، سبق إتهامه فى 9 قضايا متنوعة ، مقيم بدائرة القسم)

مُصاب بجرح طعنى وتوفـى متأثراً بإصابته .

و بالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى إتهموا (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على

المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما

لخلافات سابقة بينهما .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذت

الخلافات .

