الصحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض بالمعهد الفني الصحي بإمبابة

احتفلت وزارة الصحة والسكان، بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض العام في المعهد الفني الصحي بإمبابة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بتطوير التعليم الفني الصحي، ورفع كفاءة الطلبة والخريجين بالمعاهد الفنية الصحية.

حضر الاحتفال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والدكتورة إيمان عادل، نائب مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

وفي كلمته، هنأ الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، الخريجين، وطالبهم ببذل أقصى جهد في تقديم أفضل خدمات طبية للمريض المصري، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان، نحو تطوير مهارات وقدرات الفرق الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن المعاهد الفنية الصحية، تدرس حاليًا في سبع شعب فنية بجانب شعبة التمريض العام والتي تغطي ما يزيد عن 85% من احتياجات سوق العمل المحلية من هيئات التمريض إلى جانب المنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد فتحي أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحي، الشكر للسادة الحضور، متمنيًا كل التوفيق للخريجين في حياتهم العملية، فيما اختتم الحفل بتوزيع شهادات التكريم على الخريجين.

وأشار الدكتور أحمد فتحي إلى أن المعهد الفني الصحي بإمبابة يشرف على 50 معهدًا فرعيًا للتمريض في إقليم القاهرة الكبرى، موضحًا أن إجمالي عدد الخريجين في هذه الدفعة يتجاوز الـ3 آلاف خريج.