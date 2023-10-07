السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض بالمعهد الفني الصحي بإمبابة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 احتفلت وزارة الصحة والسكان، بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض العام في المعهد الفني الصحي بإمبابة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بتطوير التعليم الفني الصحي، ورفع كفاءة الطلبة والخريجين بالمعاهد الفنية الصحية.

txt

وكيل الصحة بقنا يجري جولة مفاجأة لمستشفيات الحميات والصدر

txt

الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدَّمتْ 37 مليون خدمة مجانية للمواطنين

 حضر الاحتفال الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والدكتورة إيمان عادل، نائب مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

 وفي كلمته، هنأ الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، الخريجين، وطالبهم ببذل أقصى جهد في تقديم أفضل خدمات طبية للمريض المصري، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان، نحو تطوير مهارات وقدرات الفرق الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية.

 وأوضح «عبدالغفار» أن المعاهد الفنية الصحية، تدرس حاليًا في سبع شعب فنية بجانب شعبة التمريض العام والتي تغطي ما يزيد عن 85% من احتياجات سوق العمل المحلية من هيئات التمريض إلى جانب المنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.

 ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد فتحي أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحي، الشكر للسادة الحضور، متمنيًا كل التوفيق للخريجين في حياتهم العملية، فيما اختتم الحفل بتوزيع شهادات التكريم على الخريجين.

 وأشار الدكتور أحمد فتحي إلى أن المعهد الفني الصحي بإمبابة يشرف على 50 معهدًا فرعيًا للتمريض في إقليم القاهرة الكبرى، موضحًا أن إجمالي عدد الخريجين في هذه الدفعة يتجاوز الـ3 آلاف خريج.

مواد متعلقة

يصابون بالشلل ويتحولون إلى زومبي.. تفاصيل المرض الغامض المنتشر في مدارس كينيا

وكيل الصحة بقنا يجري جولة مفاجأة لمستشفيات الحميات والصدر

الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدَّمتْ 37 مليون خدمة مجانية للمواطنين

الصحة: استحداث تخصص جراحة الوجه والفكين في 4 مستشفيات بالقاهرة وقنا

شروط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية.. طبيب مقيم أسنان

الصحة: إصدار إنذارات بتلافي السلبيات لـ 4600 منشآة طبية خاصة خلال يوليو وأغسطس الماضيين
الجريدة الورقية