وكيل الصحة بقنا يجري جولة مفاجأة لمستشفيات الحميات والصدر

فاجأ الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، مساء اليوم الجمعة، مستشفى الحميات و الصدر بقنا، وذلك للإطمئنان على سير العمل بكل من المستشفيات المذكورة والوقوف على الإنضباط الإداري و مدى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

رافقه خلال المرور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

حيث إطمئن علي تواجد الفريق النوبطشي وعلي المرضي بالأقسام وحسن تقديم الخدمة الصحية اللازمة وتوافر مستلزمات مكافحة العدوي وإلتزام الفرق بأوجه الرعاية الصحية اللازمة.

و في نفس الإطار وجه بدران لجنة برئاسة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلى و التفتيش الصيدلي بالمديرية للمرور على مستشفى نجع حمادي العام مساء اليوم. حيث تفقد الفريق الإستقبال، الأطفال، الحضانات والمبتسرين ، الباطنة ، العناية المركزة ، الجراحة ، النساء والتوليد ، العظام.

وكذلك تفقد صيدلية الإستقبال للتأكد من توافر الأدوية الخاصة بالطوارئ وكذا المستلزمات والمعمل وبنك الدم وتوافر فصائل الدم المختلفة وتشغيل جهاز الأشعة بصورة جيدة.

وأكد بدران علي حرصه علي تقديم ما يحتاجه المرضي المترددين علي المستشفيات دون أي تهاون أو تقصير مع أي فرد من العاملين بالقطاع.

وذلك في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتكثيف الرقابة و المتابعة لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.