" حق الفتاة في التعليم ".. ندوة بمركز شباب العركى

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز فرشوط قسم الطلائع تنمية النشء، ندوة للفتاة بعنوان حق الفتاة فى التعليم بمركز شباب العركى شمال محافظة قنا.

وتحدث مصطفى أبوجبل، مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، على الاهتمام بتنمية النشء، وذلك من خلال تعليماته بوضع خطة الأنشطة الخاصة بالطلائع.

وقالت سامية ناروز، مدير عام إدارة شباب فرشوط، إن الاهتمام بالنشء من أولويات وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال تنفيذ ندوات فى كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

من جهته قال محمد عبدالمؤمن، مدير مركز شباب العركى، والذى رحب بتنفيذ هذه الندوة الثقافية بالمركز والتى حضرها أكثر من ٣٠ فتاة من الطلائع.

مضيفًا أن هذا يأتى تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسيد اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، وسامية ناروز، مدير عام إدارة شباب فرشوط.