السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد رحيله .. من هو الفنان محمد بطاوي ؟

الفنان محمد بطاوي
الفنان محمد بطاوي

خيم الحزن على الجمهوروعلى الوسط الفني بخبر رحيل الفنان الشاب محمد بطاوي، والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، يستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد بطاوي

شارك محمد بطاوي في أول أعماله في مسلسل السيرة الذاتية الإمام الشافعي" إنتاج عام 2007.

كما التحق بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية في 2018، كما انضم إلى فريق"‎تياترو مصر" المسرحي بالإضافة إلى فريق "السامر" المسرحي.

محمد بطاوي - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو

 وتوالت أدوار محمد بطاوي في عدد من المسلسلات الشهيرة منها الجزء العاشر من "راجل وست ستات"، و"خلصانة بشياكة"، “سك على أخواتك” بالإضافة إلى مسلسل “بـ 100 وش”، كما قدم شخصية "البواب عوض" في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

ثم تعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم “البنك سرقوووه” في 2022، و"اللوكندة" في 2020.

محمد بطاوى عمده تياترو مصر

كما شارك الفنان الراحل محمد البطاوي  في موسم الدراما الرمضانية 2023 بمجموعة من الأعمال منها “1000 حمدالله ع السلامة» مع النجمة يسرا، بالإضافة إلى”حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي.

محمد بطاوى عمده تياترو مصر

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