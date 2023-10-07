مواعيد مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، بمختلف الدوريات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع متعة الساحرة المستديرة، داخل المستطيل الأخضر لعشاق مشاهدة الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني والدوري المصري، والدوري السعودي وغيرهم من الدوريات التى تمنح المشاهد الاستمتاع بكرة القدم داخل المستطيل الأخضر.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ـ الداخلية و المصري البورسعيدي في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ـ طلائع الجيش و مودرن فيوتشر الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية

ـ البنك الأهلي والزمالك الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

ـ الأخدود ضد الهلال في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

ـ الخليج ضد الرائد فى تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) .

ـ الوحدة ضد الفيحاءفى تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعوديةعبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ـ لوتون تاون ضد توتنهام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة السعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ـ بيرنلي ضد تشيلسي الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ـ إيفرتون ضد بورنموث الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 2.

ـ فولهام ضد شيفيلد يونايتد الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

ـ مانشستر يونايتد ضد برينتفورد الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ـ كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ـ قاديش و جيرونا الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 8.

ـ ريال مدريد و أوساسونا الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ـ ريال مايوركا و فالنسيا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ـ انتر ميلان ضد بولونيا 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”

ـ يوفنتوس ضد تورينو 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و تطبيق “Starz Play APP”.

ـ جنوى ضد ميلان الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 وتطبيق “Starz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الألماني

ـ بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

ـ لايبزج ضد بوخوم 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

ـ أوجسبورج ضد دارمشتات 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 5.

ـ شتوتجارت ضد فولفسبورج 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي ان سبورتس “TOD App”.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ـ ميتز ضد نيس الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

ـ ستاد ريمس ضد موناكو الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.