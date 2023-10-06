موروينيو يعلق على انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي (فيديو)

كشف المدير الفني البرتغالي العالمي جوزية مورينيو عن رأيه في الضجة التي واكبت انتقال نجوم عالميين إلى الدوري السعودي خلال الفترة الماضية

كريستيانو رونالد أعطى انطباعا مختلفا فوريا عند انتقاله للدوري السعودي

وقال مورينيو" خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم أن كريستيانو رونالد هو أول نجم عالمي انتقل للدوري في المملكة العربية السعودية وهذا أعطى انطباعا مختلفا فوريا، وكان اللاعبون يفكرون وقتها أن هذا تصرف فردي من رونالدو وفجأة مع بداية هذا الموسم اكتشف الجميع أن كل شيء تغير بالفعل وأن اللاعبين الذين يذهبون للدوري السعودي ليس هم فقط من ينهون حياتهم الكروية، ولكن أيضا من هم في أفضل سنوات حياتهم الكروية.

وأضاف مورينيو أن المنافسة ليست قوية فقط في الدوري المحلي بل أن دوري أبطال آسيا يشهد منافسة قوية أيضا وهذا جذب أنظارا كثيرة من أوروبا، مختتما: “دعونا نرى ما سيحدث في السنوات المقبلة”