معروف يدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء أطقم الحكام المكلفة بإدارة المباريات المقررة اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة لقاء الزمالك والبنك الأهلي لطاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي محمد معروف، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، وأحمد ناصر حكم رابع، بجانب محمود عاشور حكم فيديو، وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة طلائع الجيش ومودرن فيوتشر لطاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه هاني خيري مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، ومحمد الغازي حكم رابع، بجانب صبحي العمراوي حكم فيديو، ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

كما أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الداخلية والمصري إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة مصطفى الشهدي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، ومحمود حسين مساعد ثان، وأحمد ناجي حكم رابع، بجانب هشام القاضي حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

وعقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة قبل أيام اجتماعها الفني، والذي شهد مناقشة أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباريات الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز،بحضور حكام الساحة وحكام الفيديو الذين شاركوا في إدارة المباريات.