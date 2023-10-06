ترتيب الدوري السعودي بعد نتيجة ديربي جدة

حسم الأهلي نتيجة ديربي جدة، أمام خصمه الاتحاد، مساء اليوم الجمعة بهدف سجله فرانك كيسيه في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

الاتحاد بخسارته من الأهلي فرط في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يحتفظ التعاون بالصدارة.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية ديربي جدة



1- التعاون 22 نقطة

2- الهلال 20 نقطة

3- النصر 19 نقطة

4- الاتحاد 19 نقطة

5- الاهلي 19 نقطة

6- الفتح 17 نقطة

7- الاتفاق 17 نقطة

8- الوحدة 12 نقطة

9- الفيحاء 10 نقاط

10- ضمك 10 نقاط

11- الشباب 9 نقاط

12- الخليج 8 نقاط

13- الرياض 8 نقاط

14- الأخدود 7 نقاط

15- الطائي 7 نقاط

16- أبها 6 نقاط

17- الرائد 4 نقاط

18- الحزم 3 نقاط