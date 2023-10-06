مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية تحذر أمريكا.. (روسيا تتفوق على العالم)

الولايات المتحدة يجب أن تشعر بالقلق من كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قدرات الأسلحة الروسية، بهذه الكلمات تطرقت مجلة "ميليتاري واتش" إلى تصريحات الرئيس الروسي والإشادة الكبيرة بالقدرات الإنتاجية لدولة روسيا.

تصريحات رئيس روسيا

وأشاد فلاديمير بوتين بقدرات البلاد الإنتاجية، مشددا على أن روسيا تتفوق على العالم بأسره من حيث إجمالي قدرات إنتاج صواريخ أرض جو.

وأوضحت مجلة "ميليتاري واتش"، أن نظام الدفاع الجوي الروسي “إس-400” ليس له مثيل في العالم، وروسيا تنتجه بكميات لا تستطيع جميع دول الناتو مجتمعة إنتاجها، مشيرة إلى أن نظام "S-400" يحظى بتقييم خاص في أوساط الخبراء لما يتميز به من خصائص تمكنه من استهداف طائرات الشبح، والصواريخ الباليستية والمجنحة والقاذفات والمقاتلات التي يصل مدى رصدها الأقصى إلى 600 كلم.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الثلاثاء، بأن القوات الروسية، أضعفت بشكل كبير القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.



القوات الروسية

وأضاف «شويجو» في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: «جنودنا يتصرفون بجرأة وحسم، ويظهرون بطولة حقيقية»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «سبوتنيك».

في سياق آخر، وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إرسال بعثة أمنية أجنبية إلى هايتي بعد مرور عام على طلب الدولة الكاريبية المساعدة في محاربة عصابات ترتكب أعمال عنف اجتاحت إلى حد كبير العاصمة بورت أو برنس، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».