لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، اليوم الجمعة، داخل المستشفى، متأثرة بإصابتها بعقر كلب مسعور بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.

عقرها كلب مسعور ..مصرع صغيرة بقنا

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع صغيرة متأثرة بإصابتها بعقر كلب مسعور بقرية الزوايدة بمركز نقادة، وجرى نقلها إلى مستشفى طوخ بنقادة لتلقي العلاج اللازم

وبالانتقال والفحص تبين إصابة آية أحمد صراف، إثر عقر كلب لها بشارع في قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة ولفظت أنفاسها داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل إصابة 6 أشخاص عقرهم كلب مسعور في أسيوط|أسماء

كما أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، عقرهم كلب مسعور بقريتي دكران ودير الجنادلة التابعتين لمركزي الغنايم وأبوتيج في محافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة الغنايم بورود إخطار من نقطة شرطة المستشفى بوصول 6 أشخاص مصابين بجروح مختلفة بانحاء الجسم.

وبالانتقال تبين إصابة كل من أسامة أبو المعالي سيد 10 أعوام، وهاشم صابر رمضان 4 أعوام، وحمزة عادل فوزي 5 أعوام، وحسن محمد عثمان 9 أعوام، وأحمد الزعيم أحمد عبد العليم 6 أعوام، وعلي عبد اللطيف علي الديك 65 عاما، ومقيمين جميعًا بقرية دكران بمركز أبو تيج ودير الجنادلة بمركز الغنايم، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وبسؤالهم أكدوا أنهم عقرهم كلب مسعور أثناء تواجدهم بالأراضي الزراعية بالمنطقة الحدودية بين مركزي الغنايم وأبوتيج بمحافظة أسيوط، وقد تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات.