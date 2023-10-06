السينما جسدت الوفاء والتضحية فى حرب أكتوبر

أبدعت السينما المصرية فى تجسيد حرب السادس من أكتوبر من خلال العديد من الأفلام التى أبرزت الدور الوطنى لابطالنا البواسل أثناء الحرب . نقلت السينما الحرب وكأن المواطن يعيش بداخلها لحظة بلحظة، ويرى جميع الأحداث التى وقعت خلالها الحرب دون تجاهل لأى دور من الأدوار بدايةً من المجند الصغير حتى أكبر قيادة بالجيش المصرى، فلم تغفل السينما عن أى دور من هذه الأدوار، وقد حققت هذه الأفلام نجاحاً عظيماً، فقد كانت تركز على الجانب الإنسانى فى حياة أبطالنا من الجيش المصرى وهذا النوع من الأفلام يجذب المشاهد بشكل كبير. ولا تزال هذه الأفلام حتى يومنا هذا من الأفلام القمة التى مهما شاهدناها عندما نرأها وكأنها تعرض لأول مرة، وتتم مشاهدتها فى شغف وحرص على عدم اهدار او فوات أى مشهد من المشاهد ونذكر من هذه الأفلام:

«الرصاصة لا تزال»

فيلم «الرصاصة لا تزال فى جيبى» تم إنتاجه بعد انتصارنا فى الحرب بعام وهو من بطولة الفنانين محمود ياسين وحسين فهمى ويوسف شعبان وصلاح السعدنى ونجوى إبراهيم، وكان ثانى أفلامها بعد فيلم «الأرض»، وسعيد صالح وعبدالمنعم إبراهيم وحياة قنديل.

الفيلم سلط الضوء على صورة المجند الخارج من هزيمة 1967، وهو فى حالة نفسية سيئة وقابله أهل بلدته بفتور وكأنه هو المسئول عن الهزيمة، وأبرز الفيلم عدم يأس المجند واصراره على الثأر من مغتصبى البلاد. ويذهب المجند للمشاركة فى حرب السادس من أكتوبر ويعود إلى بلدته مرة اخرى وهو منتصر ويظهر مشهد عكس الأول، حيث يحمله أهل القرية على أكتافهم مهللين بالانتصار.

«بدور»

«بدور» فيلم مصرى من إنتاج عام 1974، تأليف وإخراج نادر جلال وبطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين ومجدى وهبة.

يتعرف عامل المجارى «صابر» على النشالة «بدور» التى تقرر التوبة، ويدعى لأهل الحارة أنها ابنة عمه ويقيم فى منزل المعلمة نوسة، ويتوصل إليها ميمو أحد أفراد العصابة ويشى بحقيقتها لأهل الحارة، ولكنهم لا يتخلون عنها ويتم أخيرًا قبول تظلم «صابر» ويرقى فى عمله، وتنشب حرب أكتوبر ويتم النصر والعبور، ويعود صابر من المعركة مصابًا ويحتفل أهل الحارة بزواجه من بدور.

« حتى آخر العمر»

«حتى آخر العمر»، فيلم سينمائى من الأفلام الدرامية، أنتج سنة 1975م، من إخراج أشرف فهمى، والكاتب يوسف السباعى، وشارك فيه من الممثلين: محمود عبدالعزيز، وعمر خورشيد، ونجوى إبراهيم، وعماد حمدى، وحياة قنديل، وسعيد صالح وعمر ناجى وفتحية شاهين. ومن أبرز لقطات الفيلم قيام الجنود المصريين بعملية بدر فى أول أيام حرب أكتوبر سنة 1973، وعبورهم قناة السويس.

وتدور الأحداث حول «منى» بطلة الفيلم، وهى من فتيات النوادى، وتعجب بالشاب «محمود» الذى لا يبادلها حبا بحب، بل لا يهتم بها مطلقا، يسافر إلى الخارج فى رحلة عمل، وفى أحد الأيام يلمح الشاب «أحمد» «منى» فيعجب بها ويتقدم لخطبتها والزواج منها، يوافق الأب ويتزوجان، ويعيشان حياة سعيدة، يعود «محمود» من الخارج، يعرف أن «منى» تزوجت، فيحاول أن يتقرب منها لكنها ترفضه، وتظهر مظاهر الارتباك عليها وتتأكد تلك الحالة عندما يراها «أحمد» مع «محمود» فى النادى، لذا يقرر طلاقها، إلا أنه يذهب إلى الجبهة، وبعد العمليات يعود إلى المنزل مصابا بالشلل، ويطلب منها الرحيل، إلا أنها تتمسك به، يسافران إلى الاسكندرية، ويحاول صديق لزوجها الاعتداء عليها ولكنها تقاومه، ويتجدد لديها الأمل فى شفاء «أحمد» بعد عودة أحد الزملاء من الخارج وقد شفى من إصابة شبيهة بإصابة «أحمد».

«الوفاء العظيم»

«الوفاء العظيم» بطولة محمود يس ونجلاء فتحى وكمال الشناوى وعبدالمنعم إبراهيم.

تناول الفيلم قصة ضابط برتبة رائد يرتبط بعلاقة حب مع جارته وهى فى الأصل تبناها أحد الأثرياء، ويصادف أن والد الضابط قتل حبيبة الثرى ولكن بعد أن تحقق النصر وأصيب الضابط اصابة بالغة يوافق الثرى على زواج الفتاة من الضابط ويضحى ضابط آخر بحبه لهذه الفتاة مما جسد معنى الوفاء العظيم.

«العمر لحظة»

«العمر لحظة» بطولة ماجدة الصباحى وأحمد مظهر ومحمد خيرى وأحمد زكى وناهد شريف إنتاج 1976. تناول الفيلم قصة صحفية تغطى أحداث حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر ووقعت فى حب ظابط بالجيش وينال الشهادة فى حرب أكتوبر، الفيلم ملىء بقصص الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن قبل وأثناء حرب أكتوبر.