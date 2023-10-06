قارئ بيان العبور بالإذاعة العبرية: ‏تأثير حرب أكتوبر وقع كالزلزال على الإسرائيليين (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، إن ‏تأثير حرب أكتوبر وقع مثل الزلزال على الإسرائيليين سواء الكبير أو الصغير والمظاهرات والاحتجاجات أدت إلى استقالة "جولدا مائير" من الحكومة.

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، ‏أن حرب أكتوبر التي قادتها مصر لتحرير سيناء وفقنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ، وأكملنا باتفاقية السلام ما انجزناه في الحرب.

إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار

وتابع: "إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار لأن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة، ومن يطلب وقف اطلاق النار هو المهزوم وهذا معروف.