الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قارئ بيان العبور بالإذاعة العبرية: ‏تأثير حرب أكتوبر وقع كالزلزال على الإسرائيليين (فيديو)

الدكتور محمد فوزي
الدكتور محمد فوزي ضيف قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية

قال الدكتور محمد فوزي ضيف، قارئ البيان الأول في الإذاعة العبرية في 1973، إن ‏تأثير حرب أكتوبر وقع مثل الزلزال على الإسرائيليين سواء الكبير أو الصغير والمظاهرات والاحتجاجات أدت إلى استقالة "جولدا مائير" من الحكومة.

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السينما جسدت الوفاء والتضحية فى حرب أكتوبر

‏وأضاف محمد فوزي، ‏خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم"، في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، ‏أن حرب أكتوبر التي قادتها مصر لتحرير سيناء وفقنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ، وأكملنا باتفاقية السلام ما انجزناه في الحرب.

إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار 

وتابع: "إسرائيل هي التي طلبت وقف إطلاق النار لأن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة، ومن يطلب وقف اطلاق النار هو المهزوم وهذا معروف.

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