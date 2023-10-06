أيمن محسب: بيان البرلمان الأوروبي استهداف مباشر لمصر والانتخابات الرئاسية معركة قوية على الأرض (شاهد)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن بيان البرلمان الأوروبي يعد استهداف مباشر للدولة المصرية في هذه المرحلة الحساسة قبل الانتخابات الرئاسية.

وتابع "محسب" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا "، اليوم الجمعة، أن حزب الوفد يختلف عن الأحزاب الأخرى بمصر، قائلا:"الوفديين كثار جدا وهناك لجان في كافة ربوع مصر".

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون قوية جدا في التنافس وستكون معركة حقيقية على الأرض ، قائلا:" الأعداء يريدون تشويه صورة العملية الانتخابية في مصر".

وواصل محسب بيان البرلمان الأوروبي نوع من الضغط على مصر لأكثر من سبب، أولها وجود أزمة كبيرة بين مصر وأوروبا لأنها تحاول تصدير مشهد الضعف الديمقراطي في مصر، مؤكدا أن جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة يتكلمون بحرية شديدة وأنصارهم يهللون أمام مكاتب الشهر العقاري .

وأضاف أن العملية الديمقراطية الانتخابية في مصر تعمل بطلاقة شديدة، قائلا:" لما حسينا في أول أيام وتاني يوم بوجود أزمة في التوكيلات كان نتيجة الضغط الشديد لأنه منذ 40 سنة اعتادت الانتخابات على الاستفتاء على الرئيس ولكن الآن أصبح هناك استحقاق دستوري وأصبح هناك أكثر من مرشح"، مستطردا أن وزير العدل وجه بتكثيف عدد الموظفين بالشهر العقاري لاستقبل التوكيلات.

وأكمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك بوجود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر على القضاء المصري .

وأشار إلى أن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع الدولة المصرية مشبوه ومغرض، إذ أنهم اعتادوا على تصدير الأزمات خاصة في الأعراس الديمقراطية بمصر، قائلا:" الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في مؤتمر حكاية وطن للمصريين انزلوا وشاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى لو تصوتوا لغيري".