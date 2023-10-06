وصف طبيب الأنف والأذن والحنجرة فلاديمير زايتسيف العواقب الخطيرة للاستخدام الطائش وغير المنضبط لقطرات مضيق الأوعية.

ذكر لور زايتسيف أن قطرات مضيق الأوعية هي مصدر الأدرينالين للجسم، وباستخدام هذه المنتجات بشكل غير موصوف من قبل الطبيب، يتعرض الأشخاص لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، حتى تلك الخطيرة والمهددة للحياة، وحذر زايتسيف من أن قطرات مضيق الأوعية يمكن أن تضر بحالة الدماغ والقلب.

الأنف هو الجمجمة، وهناك رد فعل وعائي قوي جدًا هنا، والذي بالطبع يمكن أن يضر الدماغ والقلب، ويمكن أن تكون نوبة قلبية وعلى الأقل، هناك انقباضات خارجية، وتبدأ الانقطاعات في عمل القلب وعدم انتظام ضربات القلب،" شارك الطبيب مع AiF.

وأضاف أن الوضع خطير بشكل خاص عندما يبدأون في علاج سيلان الأنف لدى الطفل في المنزل باستخدام علاجات الأنف، وفي الوقت نفسه، يتم تزويد جسم الطفل بجرعة عالية للغاية من الأدرينالين.

قال فلاديمير زايتسيف: "يمكن لأي شخص أن يصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب قطرات مضيق الأوعية وحدها".

وذكر الطبيب أنه لا ينبغي استخدام الأدوية المضيقة للأوعية لأكثر من ثلاثة إلى خمسة أيام، ونصحه بتعلم طرق المساعدة دون قطرات أو بخاخات في الأنف، وعلى سبيل المثال، يمكنك تناول الأدوية المضادة للحساسية، وأفضل ما يمكنك فعله عندما تعاني من سيلان الأنف هو استشارة أحد المتخصصين.