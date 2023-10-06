أيمن محسب: سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع مصر مشبوه (ِشاهد)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.

وتابع "محسب" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن بيان البرلمان الأوروبي نوع من الضغط على مصر لأكثر من سبب، أولها وجود أزمة كبيرة بين مصر وأوروبا لأنها تحاول تصدير مشهد الضعف الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة يتكلمون بحرية شديدة وأنصارهم يهللون أمام مكاتب الشهر العقاري.

وأضاف أن العملية الديمقراطية الانتخابية في مصر تعمل بطلاقة شديدة، قائلا: "لما حسينا في أول أيام وتاني يوم بوجود أزمة في التوكيلات كان نتيجة الضغط الشديد لأنه منذ 40 سنة اعتادت الانتخابات على الاستفتاء على الرئيس ولكن الآن أصبح هناك استحقاق دستوري وأصبح هناك أكثر من مرشح"، مستطردًا أن وزير العدل وجه بتكثيف عدد الموظفين بالشهر العقاري لاستقبل التوكيلات.

وواصل محسب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك بوجود الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية وذلك استجابة لمطالب الحوار الوطني، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يؤثر على القضاء المصري.

وأشار إلى أن سجل البرلمان الأوروبي في التعامل مع الدولة المصرية مشبوه ومغرض، إذ إنهم اعتادوا على تصدير الأزمات، خصوصًا في الأعراس الديمقراطية بمصر، قائلًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في مؤتمر حكاية وطن للمصريين أنزلوا وشاركوا في الانتخابات الرئاسية حتى لو صوتوا لغيري".