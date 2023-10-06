الشباب والرياضة تختتم فعاليات مُلتقي الكوادر البرلمانية نحو تعزيز المشاركة السياسية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات مُلتقي الكوادر البرلمانية نــحو تعزيز المشاركة السياسية ، بالمدينة الشبابية ببورسعيد ، بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبـحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتضمنت الجلسة الختامية جلسة عامة حول :"

10 سنوات من الإنجازات بشتى القطاعات أضاءت الطريق نحو «الجمهورية الجديدة» " ، عرضًا توثيقيًا إحتفالاً باليوبيل الذهبي الذكري الــ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، وأدارها محمود جابر ، عضو وحدة السياسات والمتحدث الرسمي بإسم نموذج محاكاة الشيوخ وبرلمان الشباب .

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، النائبة هيام الطباخ ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رندا البيطار ، مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب ، عاطف سالم ، مدير إدارة برلمان الطلائع.



في مستهل كلمتها نقلت إيمان عبدالجابر ، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، وترحيبه الشديد بجميع المشاركين في المُلتقي ، حرصه علي إستمرار الوزارة نحو إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم ، التواصل الدائم مع أبناء الوطن ، ومشاركة أهدافهم وطموحاتهم وتطلعاتهم نحو بناء الجمهورية الجديدة التي تستهدف مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان لتأهيل أجيال من الكفاءات المتميزة، يضعون ما اكتسبوه من معارف وعلم في خدمة وطنهم ، والدولة بجميع قطاعاتها لن تدخر جهداً في توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم لتحقيق تطلعاتهم.

في معرض حديثها قالت النائبة هيام الطباخ ،

إن مصر في عام 2023 ٠٠ إنجازات من واقع التحديات تسجلها مسيرة تنموية علي مدار

10 سنوات من الإنجازات بشتى القطاعات ، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية ، والتي تأتي كنهج يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة البشرية منها والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن السياسية، رغم شدة وكثرة التحديات التي واجهت البلاد، إن الافتتاحات الرئاسية المتواصلة تعد بمثابة تحدي للأزمات العالمية التي تخطتها مصر بالتخطيط والتنمية المستدامة .

أشارت إلي أن القيادة السياسية مهتمة بتحقيق طفرة تنموية ونهضة شاملة فى القطاعات جميعًا، حيث نجحت ثورة 30 من يونيو فى وضع أول لبنة ببناء الجمهورية الجديدة، مرورًا بمراحل وتحديات كبيرة على المستويين المحلى والعالمى، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار، لتبدأ رحلة الإنجازات مرحلة تلو الأخرى ' .